محافظ أسيوط: رفع 695 طن مخلفات وقمامة بـ 5 مراكز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 695 طن مخلفات وقمامة بـ 5 مراكز خلال حملات للنظافة على مدار اليوم صباحية ومسائية وشفط وإزال الأتربة من جانبي عدد من الطرق وتسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة وتمهيدها لتسيير الحركة المرورية بالاضافة إلى القضاء على المقالب العشوائية ببعض القرى والمراكز.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى العمل على رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة بالمراكز والقرى بكافة الطرق الممكنة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.



وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وأبوتيج وصدفا وأبنوب حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع ما أسفر عن رفع 695 طن مخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كـ (إدارة المخلفات الصلبة ، وقسم النظافة ، الاشغالات ، البيئة) بكل مركز حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى.