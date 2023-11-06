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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التوعوية لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

وجه محافظ أسيوط عصام سعد، بتكثيف حملات وبرامج وقوافل التوعية بالتعاون مع كافة القطاعات ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة، والتعريف بإمكانية تعظيم الاستفادة منها من خلال فرم المخلفات بالمفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الاثنين / مع مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط الدكتور علي كمال معبد، لبحث سبل التعاون والتنسيق في خطة العمل المشتركة وإيجاد الحلول لبعض القضايا المجتمعية وخاصة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة، وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث.

ونوه سعد بأن الجامعة تعد شريكًا أساسيًا في خطط المحافظة لتحقيق التنمية في شتى المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكامل يتوافر فيه كافة المقومات الرئيسية من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات قومية، مشيدًا في ذلك بدأب كوادر الجامعة حيث تعد الجامعة بيتًا للخبر العلمية والتي أسهمت بالفعل في تقديم العديد من الأبحاث والدراسات التي قامت بتسليط الضوء على الظواهر والمشكلات المجتمعية المختلفة ووضع خطط لحلها.

من جهة أخرى، شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات المؤتمر الافتتاحي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، فى نسخته السابعة، تحت رعاية رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، بمشاركة نحو 300 طالب من طلاب كلية التجارة، وباقي كليات الجامعة، وتضمنت فعالياته؛ استعراض أنشطة ومسؤوليات مجالس النموذج الأربعة، وهي: المجالس الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والناطقة باللغة الإنجليزية، والتاريخية، والتي يتعلم فيها الطلاب الأساسيات النظرية لكل مجال، والأنشطة والمهام العديدة للجان النموذج المختلفة، مثل حملات التعريف بالنموذج، وورش عمل للطلاب في مختلف المجالات، كما تم استعراض آراء الطلاب في نموذج "مويك"، وتأثيره الإيجابي على شخصياتهم وحياتهم.

كما تشهد جامعة أسيوط، غداً /الثلاثاء/، وقائع انطلاق فعاليات المنتدى البيئي "Cop28-Assiut"، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، تحت شعار: "الحلم الأخضر"، والممتدة فعالياته؛ خلال شهر نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

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