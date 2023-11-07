شوبير يكشف مفاجآت كولر وتغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت كولر و تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا عبر برنامجه.

وقال شوبير إن الأهلي تعهد ألا يظهر تشكيله منذ بداية العام، وما يعلن ما هو إلا إجتهاد ذاتي من الصحفيين والإعلاميين.

وتوقع شوبير أن يعتمد كولر علي الحرس القديم لأهمية المباراة، والبدء بكريم الدبيس بسبب إصابة علي معلول بالإصافة إلي كوكا وكريستو".

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف بعض لاعبي النادي الأهلي من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN :" تواصل وكيل أعمال اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية للشكوى من تجاهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاعب وعدم منحه الفرصة للمشاركة في المباريات ".

وأضاف : " جاء تواصل وكيل محمد الضاوي كريستو مع الأهلي بسبب امتلاك اللاعب عدة عروض محلية مصرية وأخرى تونسية للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير على سبيل الإعارة"