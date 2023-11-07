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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جولة تفقدية لرئيس مياه البحيرة لمتابعة سير العمل بمحطة أبتوك

صدى البلد


تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، محطة مياه ابتوك بمركز شبرا خيت، ومراحل المعالجة بداية من عنبر طلمبات المياه العكرة وعنبر الكلور ومبنى المروقات ومبنى المرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة بخزان المياه المرشحة وانتهاء بمأخذ المحطة، بالإضافة لتفقد المعامل الخاصة بالمحطة وانتظام العمل، ومدى كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وأكد نشأت علي الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط الصرف الخاصة بالمرشحات وذلك استمرارا للجهود المبذولة للحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات والبنيه التحتية لها، مشيرا ان الطاقة التصميمية لمحطة مياه ابتوك  300 ل/ ث وتغذي بعض قرى شبرا خيت و ايتاى البارود.

وشدد، علي متابعة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، و على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى اعطال وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفورى مع أى بلاغات تحقيقًا لرضا المواطنين.

البحيرة البنية التحتية الخدمات المقدمة للمواطن الشرب والصرف الصحى المهندس محمد سعيد نشأت بيئة العمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه ابتوك

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