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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوى عن أحداث غزة: الصمت عار لكن نحاول

خالد النبوي
خالد النبوي

كتب الفنان خالد النبوى عبر حسابه بتطبيق “X” (تويتر سابقا): ”كلام مش مستجيب، والصمت عار ‏والمسافة بعيدة بين الفعل والقول البليد ‏لكن نحاول #عبد_الرحمن_الأبنودي‬⁩  ‏⁧‫#فلسطين_عربية‬⁩”.

ويخوض النجم خالد النبوي الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "امبراطورية م" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل “راجعين يا هوا”.

مسلسل "امبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يشرف على العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، وإسلام جمال، ومصطفى درويش، وطارق عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، ونور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وكان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى جوهر.

 

أحداث غزة الفنان خالد النبوي المخرج محمد سلامة إمبراطورية م راجعين يا هوي عبد الرحمن الأبنودى محمد سليمان عبد المالك

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