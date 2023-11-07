قيادي بحركة فتح: الإدارة الأمريكية تمنح الضوء الأخضر للعمليات الإجرامية في غزة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الجرائم الإسرائيلية متواصلة على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر للعمليات الاجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن قوات الاحتلال قامت باستهدافات مباشرة وجرائم في حق المدنيين، وتدمير البنية التحتية.

جريمة كاملة

وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أن قطاع غزة بأكمله أصبح غير أمن، وهناك جريمة كاملة ترتكب ضد المدنيين، مؤكدا أن هناك غطرسة يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي ويفرض حصار جماعي وحرب تجويع ضد الشعب الفلسطيني.

