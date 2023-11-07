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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس إسرائيل يشن هجومًا على أنجلينا جولي بعد دعمها فلسطين

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

رد إسحاق هرتزوج رئيس إسرائيل على الفنانة العالمية أنجلينا جولي ، فى دعمها للشعب الفلسطيني ، في ظل ما يتعرض له من هجوم غاشم ووحشي  من قبل جيش الاحتلال .

وقال إسحاق هرتزوج فى أحدي البرامج التليفزيونية: أرفض الادعاءات التي تقولها إنجلينا جولي، فهي ليست فى غزة لتري الحقائق على الأرض.

واستكمل  إسحاق هرتزوج ادعاءاته قائلاً: “أنجلينا جولي لا ترغب ان يكون لدي الشعب الإسرائيلي قدرة للدفاع عن نفسه، وغزة سجن ليس بسبب إسرائيل، لقد انسحبت إسرائيل من غزة، وهي حالياً قاعدة إيرانية غرضها الإرهاب".

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كان الفنان جون فويت والد النجمة العالمية انجلينا جولي، هاجم ابنته بسبب دعمها فلسطين ومهاجمتها للاحتلال الاسرائيلى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا إكس حاليا. كما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقال جون فويت والد أنجلينا جولي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة فى ابنتى" وذلك بحسب ما نقله موقع ديلي ميل" البريطاني.

ونشرت الفنانة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، حول ما يدور من حرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، تؤكد فيها أن منع دخول المساعدات للفلسطينيين بمثابة عقاب جماعي للشعب.

وقالت أنجلينا جولي في رسالتها إنها مثلها مثل الملايين حول العالم، أمضت الأسابيع الأخيرة حزينة وغاضبة بسبب "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في إسرائيل، وأسفر عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، كما أنها تتساءل عن أفضل السبل لتقديم المساعدة لهم.

وأضافت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنها تُصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أحبائها، وقبل كل شيء، قتل الأطفال، كما أصبح العديد من الأطفال يتامى.

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