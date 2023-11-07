نجمة عالمية تتبرع لـ فلسطين وإسرائيل معاً .. تفاصيل

إعلنت سيلينا جوميز عن طريق شركة Rare Beauty ، التابعة لها عن تبرعها الى فلسطين وإسرائيل معاً ، وذلك عن طريق صفحتها على موقع إنستجرام .

وكشفت الشركة التابعة لـ سيلينا جوميز ، عن تبرعها لفلسطين، لتوفير الرعاية العاجلة في البلاد، وكذلك لمنظمة اليونيسف للمساعدة في الحصول على المساعدات، والموارد الطبية العاجلة لسكان .

كما كشفت عن تبرعها لمنظمة داود الحمراء ، والتى تساند جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وتتولى خدمة الطوارئ الطبية، ومنظمة الدم الوطنية الإسرائيلية .

أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن اعتزال مواقع السوشيال ميديا لفترة مؤقتة تضامنًا مع الأحداث القائمة فى فلسطين وتفاقم الأزمة من قبل الإحتلال الصهيوني.

ونشرت سيلينا جوميز، منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري، قائلة: "أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستجرام.. أنا انتهيت. أنا لا أؤيد الذى يحدث".

تعليق سيلينا جوميز على أحداث غزة

وأعربت النجمة سيلينا جوميز عن استيائها وحزنها الشديد لما يحدث لفلسطين وأهلها والأوضاع الجارية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

وكتبت سيلينا من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”،"عبر خاصية الاستوري: كنت في استراحة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كسرة قلبي، علي كل الذى آره من عنف، ورعب، في العالم، أنا آسفة إذا كانت كلماتي لن تكون كافية للجميع، أنا لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، وهذا ما يجعلني مريضة.

وأضافت: أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم.. لكن المنشور لن يفعل ذلك..علينا أن نحمي الجميع، وخاصة الأطفال.



