محمد عساف: 30 يومًا ذ.بحت إسرائيل فيها أكثر من 10000 إنسان

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف على الأوضاع فى غزة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمي “ أكس" .

وقال محمد عساف : في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10000 إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولايزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة.

حقيقة حذف أغنية محمد عساف أنا دمي فلسطيني

كشف المتحدث باسم منصة Spotify في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة حذف أغنية" أنا دمي فلسطيني " للنجم محمد عساف.

وقال المتحدث باسم المنصة" يهدف Spotify إلى تقديم مكتبة موسيقية متوسعة على المنصة وقد يختلف توفر المحتوى بحسب الوقت والبلد".

وتابع : " نؤكد أنه لم تتم إزالة أي أغنية تخص محمد عساف من قبل Spotify، ولكن من حذفها هو الموزع الموسيقى لإحدى أغنياته. نأمل عودتها في المستقبل القريب.

محمد عساف

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “ أنا دمي فلسطيني ” للفنان محمد عساف ، وهو ما اثار جدلاً واسعاً بين محبيه .

وصرح محمد عساف، لإحدى الصحف العربية قائلاً: هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.

وأضاف محمد عساف : حتى لو حذفوا هذه الأغنية ستظلّ في ذاكرة ووجدان كلّ فلسطيني وكلّ شريف يدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الحصول على حرّيته واستقلاله .

فيما دفع هذا الهجوم بعض القائمين على إحدى المنصات إلى الرد على الأمر، قائلين: المحتوى فُقد من قائمة أغاني الفنان محمد عساف بسبب خطأ ما.

وتابعوا : "لقد كنا ومازلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف، ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا، لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf".