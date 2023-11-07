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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم بطلة العشق الممنوع .. فنانون أتراك دعموا فلسطين

بيرين سات
بيرين سات

حرص عدد كبير من الممثلين الأتراك على دعم القضية الفلسطينية ، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني فى حرب الإبادة التى يتعرض لها ، على مدار الأيام الماضية ، وسط الموقف الأوروبي الداعم لهذه المذبحة اليومية . 

 

بيرين سات : 

 

ومن أبرز الفنانين الذين أعلنوا بشكل واضح دعمهم للقضية الفلسطينية ،والتنديد بالمذابح والابادة الجماعية التى يقوم بها جيش الاحتلال تجاة المدنيين ، هي بيرين سات الشهيرة فى العام العربي بـ سمر ، وهى الشخصية التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل “ العشق الممنوع ” ، وبطلة مسلسل فاطمة .

وجاء دعم بيرين سات لأهل غزة  عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وللشعب الفلسطيني بعد الحرب عليه من قوات الاحتلال . 

وقالت بيرين سات : الاحتلال يزيف الحقائق وغزة تتعرض لإبادة ،  أنقذوا أطفال غزة. 

بيرين سات 

 

 مراد يلدريم : 

الأمر تكرر مع الممثل التركي مراد يلدريم ، والذي كتب على الستوري التي نشرها "فلسطين حرة" .

 مراد يلدريم

 

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 فوركان أكصوي :

 

الفنان التركي فوركان أكصوي بطل مسلسل ابنة السفير هو الآخر دعم فلسطين بشكل واضح وقوي ، بل هاجم كل الغير داعمين لها ، وعلق قائلاً  : "لماذا تصمتون؟ لماذا أنتم خائفون؟ .. لماذا تتجاهلون فلسطين حيث يتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟.

 الفنان التركي فوركان أكصوي

وتابع الفنان التركي فوركان أكصوي قائلاً : هل أنت خائف من أنك لن تتمكن من تقديم حفل موسيقي في إسرائيل مستقبلا؟ أو خائف من أنك ستفقد المعجبين الذين يؤيدون اسرائيل؟ أم أنك تفكر في احتمالية ان يتم ضمك إلى الفريق الإسرائيلي مستقبلا وتستفيد؟ عار عليكم. والله العظيم عار عليكم يجب أن نصمت عندما ينام الأطفال، وليس عندما يقتلون. صلوا وادعوا لفلسطين". 

 سيمجي سلجوق :

 

 سيمجي سلجوق هي الاخري دعمت شعب غزة ، حيت عبرت عن ألمها تجاه قتل الأطفال فى غزة ، ثم قامت بتدشيت هاشتاج فلسطين ، وذلك عبر صفحاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

 سيمجي سلجوق
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