الاحتلال يعرقلنا.. المقاومة الفلسطينية تعلن نيتها في الإفراج عن 12 أسيرا لديها

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية.

وأضافت المقاومة أن الاحتلال الإسرائيلي عرقل إجراءات الإفراج عن الأسرى لديهم.

وأكدت المقاومة أنهم مازالوا على استعدادٍ للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن إلي أكثر من 10آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي قائلة "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، إلى أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.