أخبار الفن .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها .. رئيس إسرائيل يشن هجومًا على أنجلينا جولي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

علق الفنان الشاب مصطفي بسيط عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” على أزمة الفنان بيومي فؤاد .

وقال مصطفي بسيط: "الفتنة خلاص كل الناس شيرت اللي مع واللي ضد.. وكله كتب بوستات وشير واتبسط.. خلاص خلصنا مزايدات على بعض وخونا وكدبنا بعض.. افهم إنك بتشارك في تقطيع بني آدمين زيك زيهم.. وكلهم بيدافعوا عن نفس القضية.

هاجم السيناريست صلاح الجهيني منتج مسرحية “ زواج إصطناعي ” والتى تعرض ضمن فاعليات موسم الرياض ، المخرجة كاملة أبو ذكري ، بعد إنتقادها موقف بطلها بيومي فؤاد .

وقال منتج مسرحية ذكاء إصطناعي والسيناريست الشهير صلاح الجهيني : من الحاجات اللي بتضايق أي فنان هي انتقاد الناس وتقييمهم للعمل، من خلال الإعلان دون مشاهدة العمل نفسه ، كان شيء مؤسف جدًا لما الناس هاجمت مسلسل، قبل ما تشوفه لمجرد أن حواجب البطلة على البوستر معجبتهمش، ولكن المؤسف أكثر أن مخرجة ليها تقديرها واحترامها زي الأستاذة كاملة أبو ذكري، قررت تهاجم عمل فني وتتهمه أنه اتكتب واتنفذ في 3 أيام بدون ما تشوف منه أي مشهد، متجاهلة مجهود أكتر من 60 شخصا اشتغلوا على مدار 5 شهور عشان العمل ده يظهر ويتنفذ على الوجه اللي هما شايفينه بيرضيهم.

ردت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات الحادة التى وجهت إلى زوجها بعد كلمته التى قالها فى موسم الرياض، بسبب أزمة اعتذار محمد سلام عن مسرحيته “زواج اصطناعي”.

وقالت أماني، زوجة بيومي فؤاد، عبر “فيسبوك”: “بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد”.

أثار الفنان سعد لمجرد ، حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى حفله الأخير بدبى بعد أن تأجل من 28 أكتوبر الماضى بطريقة غريبة تسببت فى تهكم البعض عليه بينما البعض الآخر إننىهاجمه شراسة.



رد إسحاق هرتزوج رئيس إسرائيل على الفنانة العالمية أنجلينا جولي ، فى دعمها للشعب الفلسطيني ، في ظل ما يتعرض له من هجوم غاشم ووحشي من قبل جيش الاحتلال .

وقال إسحاق هرتزوج فى أحدي البرامج التليفزيونية: أرفض الادعاءات التي تقولها إنجلينا جولي، فهي ليست فى غزة لتري الحقائق على الأرض.

حرص عدد كبير من الممثلين الأتراك على دعم القضية الفلسطينية ، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني فى حرب الإبادة التى يتعرض لها ، على مدار الأيام الماضية ، وسط الموقف الأوروبي الداعم لهذه المذبحة اليومية .