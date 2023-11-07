بشرى سارة.. اعرف موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

تسعي الحكومة إلي دعم كافة الموظفين سواء بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، وعليه قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.



زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص



بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص فى يناير القادم حيث أن قرارات زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه سيتم تطبيقها بداية من يناير 2024 المُقبل.

ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، فرضه على جميع المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك ما أعلنه المجلس القومي للأجور.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور



قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك علاوة دورية سنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون من يناير المقبل 2024 لزيادة قدرها 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون استثناءات.

تطبيق زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص

- تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

- كما تقرر زيادة العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.

- سيبدء تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى بداية من يناير 2024.

- كما أن التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أي استثناءات.

الحد الأدني للأجور

كان الحد الأدنى للأجور ارتفع 3 مرات في عامين للعاملين في القطاع الخاص، من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو من العام الجاري، ثم 3500 بداية من 2024.

وتهدف الحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم.

التأمين الصحي علي العاملين بالقطاع الخاص

- يتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ يتم تسجيل الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.

- يقوم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص تقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.

- قيام الموظف بتقديم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.