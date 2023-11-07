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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. غلق مخزن للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة بالجيزة

غلق مخزن
غلق مخزن

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي من أحد المواطنين من قاطني منطقة أرض المطار بحي المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من اشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئي .
علي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقد تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة "  عربة كارو وتروسيكل وعدد ٧ موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحي بالإضافة إلي رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة بتحرير عدد ٣ محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئي وخطر علي السلامة العامة، إلي جانب تحرير ٣ محاضر اشغال لقيامه بالتعدي علي الطريق العام .
وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل شكاوي المواطنين ، علي الفور أستجاب حي إمبابة للشكوي التي تلقتها  الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرر أحمد المواطنين  من قاطني مدينة العمال بحي امبابه بوجود أحد أعمدة الأناره غير مضي منذ فترة ويحتاج إلي اعمال صيانة وما يعيق حركة سير المواطنين ليلاً لضعف الإنارة بالشارع، وعلي الفور قام الحي بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ومراجعة أعمدة الأنارة بالمنطقة بالكامل .

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اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أحمد راشد محافظ الجيزة التعدي علي الطريق العام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي امبابة حي المنيرة حي المنيرة الغربية

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