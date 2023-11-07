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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عار.. مسؤول أمريكي يهاجم بلينكن على ارتدائه سترة واقية من الرصاص

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، دوجلاس ماكجريجور، إنه من العار أن يحتاج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يرتدي سترة واقية من الرصاص التي ارتداها خلال زيارته إلى العراق.

وأضاف ماكجريجور، أنه عار حقيقي أن يرتدي بلينكن سترة مضادة للرصاص أثناء زيارته للعراق، وعار حقيقي أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض تحت أي ظرف من الظروف، لمثل هذا التهديد في أي مكان في العالم.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة غير معلنة إلى العراق، يوم الأحد، وهي محطة مهمة في جولته السريعة عبر المنطقة.

وخلال الزيارة، التقى وزير الخارجية الأمريكي بـ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.

كما زار بلينكن السفارة الأمريكية، حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.

وخلال الزيارة كشفت صورة لوزير الخارجية الأمريكي وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص، مما أثار جدلا واسعا عن التهديدات التي يتعرض لها بلينكن خلال زيارته إلى العراق.

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