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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع في غزة يهيمن.. بلينكن يصل طوكيو للقاء نظرائه في مجموعة السبع

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى اليابان لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذين من المقرر أن يبحثوا فيه عن خط مشترك بشأن غزة مع تصاعد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

 

ولم يدل بلينكن بأي تعليق عام عند وصوله؛ ومن المقرر أن تستغرق المناقشات  في طوكيو يومين.

 

وكان بلينكن قد اختتم أمس، الاثنين، جولته في الشرق الأوسط، والتي بدأها بتل أبيب وانتهت بتركيا.

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".


وقبل قليل، افادت شبكة "سي.إن.إن" أن مجلس الأمن الدولي فشل اليوم في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي الثلاثين.


ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة".


وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض رفضتاه.


وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.


وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد" وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولًا".

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