المقاطعة تكوي نجم “الكبير أوي”| هذا ما حدث لمطعم بيومي فؤاد بعد الخلاف مع محمد سلام

في الأونة الأخيرة، انتشرت موجة من الجدل حول مطعم الفنان بيومي فؤاد، المعروف أيضًا بمطعم "youka"، وذلك بسبب الفيديو الذي تم تداوله والذي يظهر الفنان بيومي فؤاد وهو ينتقد مشاركة الفنان محمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

تلك الواقعة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأدت إلى حملة مقاطعة المطعم وانخفاض تقييمه على موقع جوجل.

وفي هذا التقرير، سنسلط الضوء على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بهذا الجدل ومدى تأثيره على مطعم بيومي فؤاد.

البداية: ما هي وقائع الجدل؟

بدأت هذه القصة عندما نشر الفنان بيومي فؤاد فيديو على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو في فيديو من موسم الرياض بعد انتهاء مسرحية زواج اصطناعي.

وفي الفيديو، أبدى بيومي فؤاد انتقادًا حادًا لمحمد سلام الذي اعتذر عن مشاركته بالمسرحية تضامنًا مع الأحداث الجارية في غزة.