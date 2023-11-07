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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الالتماسات إلكترونيا لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات التجارة الدولية والعلوم الإدراية والقانون الجنائى دور أكتوبر لعام 2023.

 

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه ذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر حتي الأحد 12 نوفمبر علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا خلال أيام الإجازات الرسمية ويتم فحصها وإعلان النتيجة قبل بدء الامتحانات الشفوية.

 

وكان قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الآتية:
١- الشريعة الإسلامية
٢- العلوم الاقتصادية
٣- القانون الدولي
٤- العلاقات الدولية
٥- القانون المدني
٦- القانون الإجرائي
وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة و صغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات. 
4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

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