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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منورنا.. فنانون سعوديون يستقبلون بيومي فؤاد بتورتة كبيرة

تورتة بيومي فؤاد
تورتة بيومي فؤاد

استقبل عدد من الفنانين السعوديين الفنان بيومي فؤاد، وفريق مسرحية تطبق الشروط والأحكام، قبل انطلاق البروفات باحتفالية كبيرة. 

 

وقدم الفنانون السعوديون تورتة كبيرة الحجم عليها صورة بيومي فؤاد، واستقبلوه بالغناء والاحتفاء وقال أحدهم لفريق المسرحية: "منورنا والله". 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وتجاهل الفنان بيومي فؤاد أزمته الأخيرة مع محمد سلام، وظهر مجددًا ليعلن عن مسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري والتي يشارك في بطولتها مع أكرم حسني والفنانة السعودية أسيل عمران، وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية زواج اصطناعي.

 

وقال بيومي فؤاد خلال فيديو له على الحساب الرسمي لـ بوليفارد سيتي عبر موقع X: مسرحية تطبق الشروط والأحكام مع أكرم حسني ونجمة السعودية أسيل عمران انتظرونا يوم 10 نوفمبر على مسرح محمد العلي.

 

وتدور أحداث مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" حول طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وبالفعل يتقدم لخطبتها لكن والدها يملي عليه عدد من الشروط ليفوز بقلب ابنته.

بيومي فؤاد السعودية أسيل عمران اكرم حسني الفنان بيومي فؤاد الفنانة السعودية أسيل عمران زواج إصطناعي فعاليات موسم الرياض

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