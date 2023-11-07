باحث: غزة مقبرة الجيش الإسرائيلي على مر التاريخ

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن نتنياهو يرفض حل الدولتين، ويرغب في وجود حكم ذاتي في غزة، ومعروف عنه أنه مميز في التسويف، ودائما يتحدث عن وعود، وعلى مدار السنوات الماضية لم تنجح أي دولة عربية في الحصول على أراضي لفلسطين في المفاوضات مع نتنياهو.

أستاذ دراسات استراتيجية يتحدث عن تهجير الفلسطينيين

وأضاف "عبود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو معروف بالتسويف في القضايا، ولذلك مازال يتفاوض في هذا الأمر، ولا أحد قادر على النجاح معه، "هو بيعرف يتكلم ويسوف حلو أوي".

واستكمل أستاذ الدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من خلال دفع السكان جنوبًا ومن ثم عمل منطقة عازلة لمنع إعادة الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة من جديد.

وواصل، أنه من ضمن الأفكار العبثية التي تُنشر في الشارع السياسي الإسرائيلي، هو أنه إن لم تكن مصر تقبل بتهجير قسري يتم تهجيرهم لكندا وأمريكا ودول أخرى، "هما وصلوا لمرحلة أن عاوزين يهجروا أهل غزة لأي منطقة في العالم بس يمشوا".

واستكمل، أن غزة هي مقبرة الجيش الإسرائيلي، ولا يوجد مرة اقترب من غزة وخرج منتصرًا أو سالمًا، وعلى مستوى الحكومة المتطرفة يقدمون الجيش الإسرائيلي على أنه لا يُقهر، ولكن من أهم التشبيهات للمجتمع الإسرائيلي تشبيهه بشمشون الجبار، وهو بطل شعبي يهودي ورد ذكره في العقد القديم.