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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: غزة كانت سجنا كبيرا وتحولت لمقبرة مفتوحة ومؤلمة.. فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن غزة كانت سجنًا كبيرًا والآن هي مقبرة مفتوحة وكبيرة، مشددًا على أن عدد القتلى والجرحى وكأننا أمام سرعة سيارة تجري على الطريق، كما أن عدد المباني التي تهدمت وعدد سيارات الإسعاف المقصوفة يقتلع القلوب ويفجع النفوس والأرواح.


إبراهيم عيسى:الشعوب العربية تتابع هذه المشاهد بشكل يومي وتعاني مأساة مستمرة جراء العدوان الإسرائيلي


وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعوب العربية تتابع هذه المشاهد بشكل يومي وتعاني مأساة مستمرة جراء العدوان الإسرائيلي وقصف المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الازمة الحالية عميقة ومؤلمة ولابد أن نفكر ونطرح على أنفسنا أسئلة ونتأمل أسباب الوصول إلى هذه الحالة ونخرج من حالة سرادق العزاء.

وتابع: الشعب يذهب شهيدًا ومصاب ونمتدح في المقاومة وكأننا لا نرى الفجائع ونرى شئ آخر وهذا شئ لابد من مناقشته، وذلك لابد أن يكون بعيدًا عن الانتقاص والتخوين والشتائم، مؤكدا أننا نرى أمة عربية واحدة ذات أمراض خالدة.

إبراهيم عيسى غزة سيارات الإسعاف العدوان الإسرائيلي الشعوب العربية

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