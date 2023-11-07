ينصب على المواطنين.. سقوط دجال يمارس السحر والشعوذة بالقاهرة

ضبط رجال الأمن شخصا بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة ، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة وهاتفين محمولين، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.