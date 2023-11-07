«الأونروا»: منع إسرائيل دخول الوقود إلى غزة بمثابة "حكم إعدام" بحق الفلسطينيين|فيديو

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن هناك تدهوراً في الوضع الإنساني بقطاع غزة، وهناك تهديد حقيقي بتوقف الخدمات كلها خلال الأيام المقبلة، خاصة بسبب نقص الوقود، والوقود الموجود في القطاع لدى مخازن الأونروا يُوَزَّع للمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي والمشافي.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذا الوقود سينفذ بعد أيام، والجانب الإسرائيلي يتحدث حتى الآن عن عدم إدخال الوقود لغزة، وهذا يعني حكما بالإعدام على عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، أنه لا يوجد في غزة مياه صالحة للشرب، والناس تشرب مباشرة من مياه الآبار الملوثة، كما أن توقف محطات الصرف الصحي عن العمل يعني إغراق الشوارع كاملة بمياه الصرف الصحي ما سيسبب العديد من الأمراض، كما أنها تضخ مباشرة للمياه الجوفية للقطاع، ومن ثم هناك كارثة بيئية قادمة.

لا توجد في غزة إمكانيات لرفع الأنقاض

وأشار المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إلى أنه لا توجد في غزة إمكانيات لرفع الأنقاض، والأهالي يرفعونها بأيديهم، لذلك هناك أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض، ولا يستطيع أحد رفع هذه الأنقاض حاليا.