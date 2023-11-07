أبرز مستجدات الأوضاع في لبنان بعد مرور شهر على طوفان الأقصى.. فيديو

وصف جاد يتيم المحلل السياسي اللبناني الوضع على الأراضي اللبنانية بأنها تشهد منذ اليوم التالي لطوفان الأقصى تدريجيا تصاعديا في الأعمال الحربية وتبادل الاستهدافات بين حزب الله والجهاد وحماس من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى ويأخذ نطاق محدد بين 5 و7 كم على جانبي الحدود.

وأضاف يتيم في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن هناك حرب حقيقية في الجانب اللبناني هناك ما يفوق 25 ألف نازح من هذه المناطق.

وعلق المحلل السياسي اللبناني، على خطاب حسن نصرالله بأنه بدا حذرا وأنه ينتظر انتهاء المفاوضات في الكواليس بخصوص غزة قبل أن يوسع دائرة الصراع ولم يبد أي نية بتوسيع دائرة الصراع بشكل كبير.

قرار الحرب والسلم

وأضاف أن الداخل اللبناني أختلف عليه، فهناك من يرى أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد السلطات اللبنانية فقط ورحب بالخطاب، ولكن هناك الطرف الآخر جمهور محور المقاومة الذي رأى الخطاب بأنه مخيب للآمال.