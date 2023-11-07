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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تطوير مسرح فوزي فوزي بكورنيش النيل بأسوان

بدء تطوير مسرح فوزي
بدء تطوير مسرح فوزي فوزي بكورنيش النيل بأسوان

بدأت وزارة الثقافة أعمال تطوير مسرح فوزي فوزي الصيفي المكشوف بكورنيش النيل بمدينة أسوان، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالمشروعات والمواقع الثقافية بمختلف المحافظات. 


وقال يوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، أن مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل يقع على مساحة ٢٥٠٠م، ويتكون من مسرح مكشوف يضم ١٢٠٠ كرسي، وقاعة معارض للفنون التشكيلية، وأربعة غرف لتغير الملابس للفرق الفنية، بالإضافة إلى قاعة كبار زوار. 


وأوضح أنه تم تكليف رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي عماد فتحي، اليوم بمتابعة أعمال تطوير مسرح فوزى فوزى بأسوان وإجراءات استلام الموقع تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت؛ رافقه يوسف محمود مدير عام الثقافة بالمحافظة ولجنة الشئون الهندسية من الهيئة العامة لقصور الثقافة. 


وفى سياق متصل، تفقد رئيس الإداره المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان الذي تبلغ مساحته ٣٥٠٠م، ويشمل قاعة معارض، قاعة للموسيقى، مرسم، مكتبة الطفل، المكتبة العامة، نادى تكنولوجيا المعلومات، نادى المرأة، مسرح شتوي يسع حوالى ٥٠٠ كرسي، وذلك لتأهيله لاستضافة الفعاليات المحلية والدولية.
 

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