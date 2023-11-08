عبد المنعم سعيد: هذه الحرب لن تطول أكثر من 6 أسابيع

علق المحلل السياسي الكبير الدكتور عبد المنعم السعيد على تصريحات الرئيس الامريكي بايدن حول مستقبل قطاع غزة في مرحلة مابعد الحرب والعدوان الاسرائيلي أن هذه المداولات والاحاديث المتناثرة معظمها أفكار ونقاشات مطروحة منها فرض إنتداب على غزة وأن هذه الافكار الكثيرة مستقى من الماضي والبعض الاخر منبثق من تصورات حل الدولتين .



أكد مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه في ضوء رشوح هذه الافكار والتصورات يعني أننا دخلنا في الماحل الاخيرة من حرب غزة الخامسة في ضوء أن فترات الحروب السابقة على قطاع غزة كانت في أكثرها ستة اسابيع والان نحن في الاسبوع الخامس .



واصل : "من رايي الشخصي أنا افضل أن تكون غزة محكومة من منظمة التحرير الفلسطينية خاصة أن هذه الحرب لن تطول أكثر من 6 أسابيع، والمجتمع الدولي منهك ومجهد.وعلى إسرائيل ألا تحرم السلطة من شرعيتها أمام الشعب لكي لا يلجأوا لشرعية السلاح."



"طالب بأن يكون مستقبل قطاع غزة مطروحاً على أجندة القمة العربية قائلاً : " القمة العربية القادمة يجب أن يكون لديها رؤية للتعامل مع غزة.