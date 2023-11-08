عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: أرفض العمل مدربا عاما في الزمالك

صدى البلد

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنه لم يتلقى اتصالات من مسئولي نادي الزمالك للعمل ضمن الجهاز الفني، مؤكدا بأن طموحه العمل كمدير فني، وليس مدرب عام.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لو التعاقد مع مدرب أجنبي سيفيد نادي الزمالك، فيتواجد معتمد جمال معه بصفة طبيعية كمدرب عام، أما لو مدرب أقل من النادي فيجب الاعتماد على معتمد كمدير فني للفريق وهو مدرب كبير وقادر على تحمل المسئولية الفنية للفريق الأبيض".

وأضاف: "الجميع يعلم طموحي جيدا ولقد عملت في الدوري المغربي كمدير فني وصعب جدًا العودة لمنصب أقل في الأجهزة الفنية، وأنا من ابناء نادي الزمالك وأتمنى دعم معتمد جمال في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "نادي الزمالك لديه لاعبين مميزين ولكن ينقصه دكة بدلاء جيدة، ولم يكن سوى شيكابالا الوحيد الذي يستطيع صناعة الفارق لو كان بديلا، ووسط الملعب دائمًا لو كان قويًا يكون الفرق جيد، وكانت هناك أخطاء عديدة خصوصا في الأمور الانضباطية، مثل مغادرة حسام عبدالمجيد لمعسكر مباراة ومن ثم العودة للعب بشكل أساسي في المباراة التالية، والفوارق قليلة بين اللاعبين".

وأشار إلى أن الزمالك لديه فريق جيد، ولكن لابد أن يكون البديل على نفس مستوى الأساسي، وأحمد فتوح من أبرز اللاعبين ولكن ما يفعله ليس في مصلحته، وعليه النظر للخروج للاحتراف الخارجي، خصوصا في ظل النقص الكبير في مركز الظهيرين في مصر وخارجها، وأصبح الاعتماد على اللاعب الأجنبي في مركز الظهير الأيسر.

وأوضح: "فتوح كان لديه فرصة لتجديد عقده مع إمكانية وضع شروط للاحتراف الخارجي لكنه لم يفعل ذلك، وأنا مؤيد لقرار مجلس الإدارة بعرضه للبيع بعدما ترك معسكر الفريق قبل لقاء زد، خصوصا أنه يعرف ظروف النادي وارتكب خطأ كبير، وسوف يتعرض للتجميد خلال المرحلة المقبلة ولن يلعب كثيرًا، كان عليه التعامل بشكل أفضل من ذلك، وما فعله يضر بمشواره الاحترافي".

وتابع: "نادي الزمالك يحتاج لـ4 لاعبين جدد خلال الانتقالات المقبلة يصنعون الفارق، ورشحت عدة أسماء مثل وليد الكرتي وأسامة جلال ومحمود صابر لاعبي بيراميدز، لاعبين لديهم القوة والسرعة والمهارة، وإمام عاشور ومحمود صابر من أكثر اللاعبين المميزين الذين يمتلكون ميزة التسديد من الخارج".

وأتم: "الزمالك صبر كثيرا على أوسوريو، وكان هناك مدربين كثيرين من أبناء النادي قادرين على تولى المنصب مثل خالد جلال وطارق يحيى ومحمد صلاح وعبدالحميد بسيوني وآخرون".

طارق مصطفي مدرب للزمالك أوسوريو نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

طارق السيد يكشف عن مفاجأة بشأن خليفة أوسوريو لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

كنت بتعشى.. تفاصيل أقوال أحمد فتوح خلال التحقيق معه في الزمالك

قصف إسرائيلي عنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي بغزة

استقالة نائب بريطاني من حزب العمال احتجاجًا على عدم دعم الهدنة في غزة

تأهيل الترع ورفع كفاءة المنظومة المائية.. أهم مشاركات الري في حياة كريمة

دعاء حفظ النعم من الزوال .. ردد 12 كلمة في الصباح والمساء

بالتزامن مع حرب غزة.. إدارة بايدن تحذر الجامعات والمدارس من المضايقات والإسلاموفوبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحمل.. تعرف على أهمية حمض الفوليك

عار كبير.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري وميجان

برام ستوكر.. كيف استلهم شخصية دراكولا وهل كانت حقيقية؟.. تفاصيل مدهشة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالسجق| بمذاق لا يقاوم

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ