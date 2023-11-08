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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية من عدة محاور.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وُرد أن عدة آليات تابعة لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، وفرق مشاة، اقتحمت قلقيلية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

وداهم جنود الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين في المناطق التي شملها الاقتحام، وهي حي كفر سابا، وحي النقار، وحي القرعان، وشارع السوق، وشارع جلجولية، ومحيط مقر جامعة القدس المفتوحة.

فيما أفاد شهود عيان بأن القناصة انتشروا على أسطح بعض المنازل والبنايات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت فجر اليوم الأربعاء، قنابل ضوئية بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بغزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفًا مكثفًا، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز إيواء بشكل مباشر في غزة.

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