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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

حماس
حماس

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن حديث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن وضع غزة ما بعد حماس؛ هو درب من الخيال، وشعبنا يلتحم مع المقاومة.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية: الشعب الفلسطيني أفشل مخطط التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية العادلة، ولن يسمح لأحد بتمرير مخططاته، فلا يزال الشعب ثابتا مرابطا على أرضه.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس، أن إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا، ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وأكد أن كتائب القسام كبدت العدو خسائر فادحة في آلياته وجنوده المرتزقة وجيشه الذي لا يزال يحاول عبور غزة ويتراجع، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيخسر هذه المعركة كما سابقاتها، وسيفشل في تحقيق أهدافه في نهايتها.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل، حول “الشكل الذي سيبدو عليه قطاع غزة بعد الصراع”، ولن نقبل العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وأشار كيربي، إلى أن حماس تتحمل مسئولية استهداف المدنيين؛ من خلال استغلال المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية.

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