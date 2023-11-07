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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: لم نفرط لحظة في القضية الفلسطينية طوال 70 عاما

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الموقف المصري من الأحداث الحالية في غزة حازم في أمرين، مساندة الفلسطينيين، ورفض التهجير وأن الأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض. 

 

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وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "طيلة 70 سنة لم تفرط مصر لحظةً في القضية الفلسطينية أو أمنها القومي، فقد أحتلت إسرائيل سيناء مرتين، الأولى لعدة شهور في عام 1956 بالعدوان الثلاثي، وفي مرة أخرى لمدة 7 سنوات في عام 1967، وبالتالي فإن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية وأمنها القومي".

 

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر لم تخض حروبا مع أحد إلا إسرائيل، وليس لدينا أحد اعتدى علينا طوال 75 سنة إلا إسرائيل، عدا عام 1956 الذي كان عدوانا ثلاثيا شاركت فيه إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا".

 

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يقرأ التاريخ ويفهمه جيدا ويعلم جيدا معنى التحركات الاستراتيجية سواء للقوات المسلحة المصرية أو دولة بحجم مصر وكثيرا ما يردد هذا المصطلح، وبالتالي، فإن التحركات المصرية يحكمها تاريخ مصر، الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية بصفتها قضية القضايا.

ضياء رشوان رشوان إسرائيل غزة اخبار التوك شو

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