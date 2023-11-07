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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال مرضى السرطان القادمين من غزة

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة، استقبال 12 طفلا فلسطينيا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

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 وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم  توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال ونقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

 

ووصل منذ قليل  عدد من الأطفال مرضى السرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

 

وفي سياق متصل أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، وصول 569 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن.

 

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة يقترب من "نقطة الانهيار" بسبب نفاد الوقود.

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