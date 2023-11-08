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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. مكون فى مطبخك يصيبك بمرض السكر

الملح
الملح

تناول كميات كبيرة من الملح في الطعام قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، ولكن ليس له علاقة مباشرة بمرض السكري، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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هل الإكثار من تناول الملح يصيبك بالسكر؟ 

 

1. ارتفاع ضغط الدم: يعتبر تناول كميات زائدة من الملح واحدة من العوامل التي قد تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم. الصوديوم الموجود في الملح يمكن أن يزيد من احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم وزيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية. وبالتالي، يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يعتبر عامل خطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. مرض السكري: التركيز الرئيسي في مرض السكري هو اضطراب استقلاب السكر في الجسم، ولا يوجد صلة مباشرة بين تناول الملح والإصابة بمرض السكري. ومع ذلك، يجب أن يتم تناول الأطعمة بشكل عام بشكل متوازن وصحي، بما في ذلك تقليل تناول كميات كبيرة من الملح.

للحفاظ على صحة جيدة، يُوصَى بتقليل تناول الملح والحفاظ على نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. قد يكون من النصائح العامة تقليل استخدام الملح في إعداد الطعام والاهتمام بقراءة تسميات المنتجات الغذائية للتحقق من محتوى الصوديوم. هذا يساعد في السيطرة على ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

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