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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت ياسمين صبري في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلتها بإطلالة متميزة.

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهوره بصورة جديدة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بالصورة بإطلالة متميزة، حيث ارتدت الروب باللون الأبيض، مع بادى انيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.


وتعتمد "ياسمين  صبري" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى التجديد والتنويع، وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

 

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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