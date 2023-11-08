متحدث الأونروا: الأوضاع في غزة مأساوية للغاية ولم نشهد مثلها منذ 1950| فيديو

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة ، إن هناك حاليا 1.5 مليون نازح فلسطيني في مختلف مناطق القطاع، لافتا إلى أن من بينهم 726 ألف نازح متواجدين في 150 منشأة تابعة لـ الأونروا.

المتحدث باسم الأونروا في غزة: المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد

وأضاف عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأوضاع في غزة مأساوية للغاية ولم نشهد مثلها منذ 1950، مؤكداً أن هناك نقص في جميع احتياجات الحياة.

وأشار المتحدث باسم الأونروا في غزة إلى أن المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد، ومياه الشرب التي تأتي من الآبار غير صالحة للشرب، وملوثة؛ لأن نسبة الملوحة في غزة تعادل 9 أضعاف المياه العالمية، وهذا يعني أنها مياه مسممة.