عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الأونروا: الأوضاع في غزة مأساوية للغاية ولم نشهد مثلها منذ 1950| فيديو

غزة
غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة ، إن هناك حاليا 1.5 مليون نازح فلسطيني في مختلف مناطق القطاع، لافتا إلى أن من بينهم 726 ألف نازح متواجدين في 150 منشأة تابعة لـ الأونروا.

المتحدث باسم الأونروا في غزة: المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد

وأضاف عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأوضاع في غزة مأساوية للغاية ولم نشهد مثلها منذ 1950، مؤكداً أن هناك نقص في جميع احتياجات الحياة.

وأشار المتحدث باسم الأونروا في غزة إلى أن المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد، ومياه الشرب التي تأتي من الآبار غير صالحة للشرب، وملوثة؛ لأن نسبة الملوحة في غزة تعادل 9 أضعاف المياه العالمية، وهذا يعني أنها مياه مسممة.

الاونروا نازح فلسطيني غزة إحتياجات الحياة مياة مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

ترشيحاتنا

ميدو: روي فيتوريا أشاد بقدرات محمد حمدي.. وأطالب بعودة الشناوي وإمام عاشور

إسرائيل تعارض مطلب بايدن بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

عن قضايا التغير المناخي.. الوزراء يصدر عددا خاصا من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر

الأمم المتحدة تكشف تطورات مؤسفة بشأن أعداد الفلسطينيين المغادرين إلى جنوب غرة| فيديو

غموض مصير غزة.. نوايا أمريكية وإسرائيلية بتولي مسؤولية القطاع لأجل غير مسمى

رئيس واتساب يؤكد: الإعلانات داخل التطبيق ستكون بهذه الطريقة فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ