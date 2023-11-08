عدوان وإبادة الاحتلال لغزة يعصف ببايدن.. هذا ما فعله دعمه للصهاينة

خرجت مظاهرات أمريكية عارمة في ولايات عدة ضد ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من جرائم في غزة من حملة إبادة جماعية ترقى لجرائم حرب.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن العالم صار ينحسر بعيدا عن الاحتلال والدليل المظاهرات الضخمة التي تخرج في أغلب الدول الغربية وأمريكا.

ويوم السبت الماضي، خرجت مظاهرات أمريكية هي الأكبر منذ سنوات احتجاجا على العدوان الوحشي على غزة بما يفوق المائة ألف متظاهر.

وحاصر المتظاهرون البيت الأبيض وطالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكف عن دعم الاحتلال الصهيوني، وهو الأمر الذى لا يلقي آذانا صاغية بعد.

وترجم الشارع الأمريكي رفضه لبايدن وسياساته من خلال المظاهرات التي صارت تخرج بشكل كبير ومستمر والتي لن تتوقف قريبا حتى يتوقف العدوان.

أما من ناحية الاستطلاعات، فقد أظهرت استطلاعات للرأي تأثر شعبية بايدن بشكل سلبي لعدة أسباب، كان من بينها الدعم المُطلق للاحتلال في حربه الوحشية على غزة.

وعطلت إدارة بايدن عبر مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة أكثر من قرار دولي بدعوة من الإمارات وروسيا لوقف إطلاق النار، سامحة للاحتلال بالاستمرار بقصف غزة بما يزيد حتى الآن على 38 ألف طن من المتفجرات بأكثر من قنبلة نووية من التي ألقتها أمريكا على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت استطلاعات عديدة تراجع شعبية بايدن أمام منافسه دونالد ترامب.

وقال استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” مع معهد سيينا، إن دونالد ترامب، الملياردير الجمهوري، والبالغ 77 عاما، يتقدّم على منافسه الديمقراطي والبالغ 80 عاماً في نوايا التصويت في نيفادا (52 بالمائة/41 بالمائة)، وجورجيا (49/43)، وأريزونا (49/44)، وميشيجان (48/43)، وبنسلفانيا (48/44)، في حين يتوقع أن يفوز جو بايدن في ويسكونسن (47/45).

وأورد استطلاع شبكة "سي بي إس" أن 73 بالمائة من الأمريكيين يعتبرون أن بلدهم ليس بخير، وهي أعلى نسبة منذ بداية العام.

كما أظهر استطلاع أجرته شبكة "أيه بي سي" أن 76 بالمائة من الأمريكيين مقتنعون بأن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ33 دون إشارة جادة إلى هدنة إنسانية تطالب بها إدارة بايدن ويرفضها الاحتلال الصهيوني حتى الآن.