الصحف الكويتية اليوم| قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس‬ المحتلة.. بايدن يحث نتنياهو على قبول هدنة في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن لدى حماس.. انخفاض الاحتياطي الأجنبي الإسرائيلي

نائب الأمين العام لحزب الله: حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة

مقتل رائد وإصابة 3 جنود إسرائيليين شمال غزة

الناطق باسم القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية لقوات الاحتلال على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

أوضحت صحيفة الراي تأكيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم، دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في غزة، دون الدعوة الى وقف إطلاق النار.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو «نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة... ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن».

كما أفادت الصحيفة بإعلان منظمة «أطباء بلا حدود» ليل أمس الثلاثاء أنّ أحد موظّفيها استشهد مع عدد من أقاربه في قصف إسرائيلي استهدف الإثنين مخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المنظّمة الإنسانية في رسالة على موقعها الإلكتروني، إنّ محمد الأهل، وهو فني مختبر يعمل لدى أطباء بلا حدود منذ أكثر من عامين، استشهد في قصف استهدف منزله في المخيّم وأدّى لانهيار المبنى ومقتل عشرات الأشخاص.

وأضافت «لم تتمّ الاستجابة لمطالبنا المتواصلة بوقف فوري لإطلاق النار، ونكرّر القول إنّ هذا هو السبيل الوحيد لمنع سقوط المزيد من الشهداء في غزة والسماح بوصول مساعدات إنسانية».



وذكرت صحيفة الوطن أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية، شملت مخيم شعفاط، وبلدة أبو ديس في القدس، ومدينة قلقيلية، بالإضافة إلى جامعة بيرزيت.

ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة على أسطح عدة أبنية خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات لمدينة قلقيلية.

كما اعتلى القناصة عدة أبنية خلال الاقتحام الكبير لمخيم شعفاط.

وقالت الصحيفة أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام، مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

وذكر موقع "والا" للاحتلال الإسرائيلي أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مكالمته الهاتفية أمس الاثنين، على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة، لتمكين إحداث تقدم لإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حماس".

وأضاف: "بحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة، وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم".



وأوضحت أيضا اعلان الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة في بيان يوم الثلاثاء إنهم دمروا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة.

وأفاد أبو عبيدة في البيان "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون".

وأضاف أن الكتائب دكت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بعشرات قذائف الهاون.

كما أكد أنهم خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال.

وقالت صحيفة القبس إن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم صرح لشبكة «إن بي سي» الأميركية، بأن الهجمات المتزايدة لعناصر المقاومة الإسلامية في لبنان، تأتي كرسالة بأنه إذا توسع الكيان الصهيوني فستكون هناك عواقب وخيمة.

وأكد قاسم أن حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة.

وأضاف: «إذا استمرت أميركا والكيان الصهيوني في عدوانهما فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة»

وأشارت صحيفة الجريدة إلى أنه قد أقلعت صباح اليوم، الطائرة الإغاثية السادسة عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية، قبيل الإقلاع إن هذا الجسر الجوي الإغاثي يأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها دولة الكويت في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غزة وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل الرائد يعقوب أوزيري (28 عاماً) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك الليلة الماضية شمالي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيس الاحتلال دانييال هاغاري في بيان على موقعه الرسمي في إكس (تويتر سابقاً) عن مقتل الرائد يعقوب أوزيري من الكتيبة 52، اللواء 401 خلال المعارك في شمال مدينة غزة.

وارتفع، عدد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر إلى 349.



وأضافت الصحيفة أن وكالة بلومبيرج أفادت بأن الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي، حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب. وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.3 مليارات دولار، أو 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وهي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة عن متوسط العقد الماضي. وأعلن بنك إسرائيل عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر. وتعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات، وفقا لما ذكرته بلومبيرج.