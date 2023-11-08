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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

دول السبع
دول السبع

أعلن كبار الدبلوماسيين من مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الكبرى، موقفا موحدا بشأن الحرب العدوانية على غزة اليوم الأربعاء ، بعد اجتماعات مكثفة في طوكيو، وفق ما ذكرت صحف دولية.

دون أدنى حياد، أدان وزارء خارجية دول السبع حركة المقاومة الفلسطينية  حماس، ودعموا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ودعوا إلى "وقف إنساني" لتسريع المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

وفي بيان بعد يومين من المحادثات، سعت الدول إلى الموازنة بين الانتقادات القاطعة لهجمات حماس ضد إسرائيل و"الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاء في البيان الذي صاغه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا: “يجب على جميع الأطراف السماح بالدعم الإنساني دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، ووصول العاملين في المجال الإنساني”. 

وذكر البيان: "نحن ندعم وقف إطلاق النار الإنساني والممرات لتسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن".

وبينما اجتمع الدبلوماسيون في وسط مدينة طوكيو، قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين في غزة يفرون جنوبًا سيرًا على الأقدام ومعهم فقط ما يمكنهم حمله بعد نفاد الطعام والماء في الشمال.

وقالت إسرائيل إن قواتها تقاتل مسلحي حماس في عمق مدينة غزة التي كان يسكنها نحو 650 ألف شخص قبل الحرب.

ويشن الاحتلال قصف إسرائيلي عنيف على غزة حتى الآن دون توقف حيث قصف الاحتلال الصهيوني غزة بأكثر من ٣٨ ألف طن من المتفجرات.

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