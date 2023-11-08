عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد المقر الجديد لمعهد بحوث و دراسات البيولوجيا الجزيئية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد المقر الجديد لمعهد بحوث البيولوجيا

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية؛ إلي المقر الجديد؛ لمعهد بحوث و دراسات البيولوجيا الجزيئية، والذي تم تخصيصه من قِبل إدارة الجامعة، بمجمع البحوث المتكامل الجامعي، وذلك للمتابعة الميدانية، والوقوف علي حجم إنجاز العمل الجاري، استعداداَ لافتتاحه قريباً.

وخلال جولته، أوضح الدكتور المنشاوى، أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجاري تنفيذها، بالمقر الجديد للمعهد، بلغت تكلفتها المالية نحو (50) مليون جنيه، حيث يُعد المعهد أكبر مجمع متكامل؛ للمراكز البحثية على مستوى الجامعات المصرية، ويُقام المقر الجديد على مساحة حوالى (2000) متر، ويضم معامل تخصصية، ووحدات بحثية، و عدد من المعامل للدراسات العليا، و قاعات تدريس لطلاب الدراسات العليا.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة إنجاز العمل، وفق الجدول الزمنى المحدد، والانتهاء منه فى أسرع وقت، استعداداَ لافتتاح المقر.

وأكد رئيس الجامعة، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمعهد، وتطوير أنظمة العمل، وتزويده بكافة الإمكانيات اللازمة؛ لمواكبة التقدم العالمي، فى مجال البحث العلمى، إلي جانب تطوير الخدمات العلمية، والبحثية للباحثين؛ على نحو يساعد على الإبداع والابتكار، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للدولة، والهادفة إلى وضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، إيماناً بدوره فى قيادة عجلة التنمية.

وأشار الدكتور عمرو عبد الفتاح، إلى الدور الحيوي للمعهد؛ في دفع مسيرة البحث العلمي بالجامعة، الذي يسهم في تخريج أجيال من الباحثين النابغين، القادرين علي مواصلة أبحاثهم، وابتكاراتهم العلمية، وتوجيهها نحو خدمة المجتمع،  فضلاً عن تقديم برامج تعليمية متميزة، وتوفير بيئة بحثية متطورة للباحثين؛ في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية، والعلوم البينية، ويتيح قدراته البحثية، والتشخيصية؛ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

"حقوق أسيوط" تعقد ندوة تعريفية لطلابها حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس جامعة أسيوط يفتتح فعاليات المنتدى البيئي الثاني COP28-ASSUIT

وأشار الدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة،  إلي أنه تمّ إنجاز ما يقرُب من (50)% من حجم العمل بالمعامل، إلى جانب المكاتب الإدارية، والتى تم إنجاز ما يقرب من (80)% من حجم العمل بها.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد، والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام بالمعهد.

IMG-20231108-WA0029
IMG-20231108-WA0029
IMG-20231108-WA0031
IMG-20231108-WA0031
IMG-20231108-WA0032
IMG-20231108-WA0032
IMG-20231108-WA0027
IMG-20231108-WA0027
IMG-20231108-WA0026
IMG-20231108-WA0026
IMG-20231108-WA0028
IMG-20231108-WA0028
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط اخبار جامعة أسيوط معهد بحوث ودراسات البيولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موضوعات متعلقة

"الحلم الأخضر".. جامعة أسيوط تطلق الموسم الثاني من المنتدى البيئي"Cop28-Assiut".. غدًا

رئيس جامعة أسيوط: نسعى لزيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن

ترشيحاتنا

مواطنونا في أمان.. زيلينسكي يعلن إجلاء 43 مواطنا أوكرانيا من غزة إلى مصر

الأمم المتحدة: 22 ألف فلسطيني فروا من غزة في 3 أيام

4 فتيات مقابل 12 ألف جنيه.. القصة الكاملة لأم خالد سيدة الحرام

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

تعرف علي خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم

عن عمر 28 عاما.. لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ