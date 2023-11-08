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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

شاهد.. لحظات إخراج
شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

تبدلت أحوال الأطفال في غزة بعد السابع من أكتوبر إلى أبشع الأوضاع اللإنسانية التي لا تجد كلمات لوصفها، حيث يقصف المدنين بكل أعمارهم وتمنع عنهم أساسيات الحياة من الماء والطعام والشراب والغاز ومصادر الكهرباء. 


تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنين في غزة التي تكون غالبية سكانها من الأطفال في بيوتهم والشوارع وكل المؤسسات بما فيها المستشفيات والمدارس والبيوت. 


أظهر مقطع فيديو جديد مؤلم، إخراج الرجال المدنين عشرات الأطفال من تحت أنقاض احدي البنايات في غزة، حيث علق أحد الرجال: "يا الله، حمد لله على سلامتكم إنكم أحياء، صور صور، وين العالم من هدي الأطفال، كلهم أطفال، كلهم أطفال يا الله".

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا


غزة اليوم 


أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن 92 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال لازاريني عبر صفحته على منصة إكس: "لقد مر الآن شهرا واحدا منذ هجوم حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي والحرب الوحشية والحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال في غزة".

وأضاف لازاريني: "يؤلمني كثيرا أن 92 من زملاء الأونروا قتلوا في غزة"، لافتا إلى أننا لن نكون كما كنا بدونهم.

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أنه: مرة أخرى أدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.

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