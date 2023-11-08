المقاومة الفلسطينية تستهدف جنودا إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة في غزة

قالت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم الاربعاء، انها استهدفت جنودا إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة .

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوأف جالانت، قال امس الثلاثاء، إن إسرائيل ليست معنية بفتح جبهة حرب مع حزب الله، لكن إذا اقترف زعيم حزب الله حسن نصرالله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنا باهظا.

من جانبه، هدد الرجل الثاني في حزب الله اللبناني بتصعيد الهجمات عبر الحدود إذا واصلت إسرائيل هجومها المميت على قطاع غزة.

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة”، واصفا إسرائيل بأنها المعتدية.