بعد إطلاق 16 صاروخا.. الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لـ حزب الله في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه دمر منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ حزب الله وقصف أهدافا أخرى في لبنان؛ ردا على إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق 16 صاروخا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن ذلك كان ردا على الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يرد بنيران المدفعية على مصدر نحو 30 عملية إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيانه، أن طائراته المقاتلة، بدعم من ضربات المدفعية، ضربت عددا من المواقع التي تحتوي على أصول تكنولوجية تابعة لحزب الله، ومنشأة لتخزين الأسلحة، ومواقع إطلاق، وبنية تحتية.

وتأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أكثر تأزما في الأيام الأخيرة، حيث تبادلت القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع حزب الله وجماعات مسلحة أخرى.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث بإسم القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات في جنوبي لبنان لا تزال محصورة بين حزب الله وإسرائيل، مضيفا أن مقتل المدنيين مخالف للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل، إن تبادل إطلاق النار في لبنان مستمر منذ 4 أسابيع والمهمة صعبة، مشيرا إلى أن القوات الأممية باقية في لبنان رغم الوضع الصعب، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وأوضح أن اليونيفيل تخشى من وقوع الأخطاء التي تؤدي لتصعيد أخطر في لبنان، منوها إلى أنه لا يمكن تحديد من استهدف مراكز اليونيفيل في لبنان والتحقيق مستمر.