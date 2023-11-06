إطلاق صفارات الإنذار.. حزب الله يطلق 14 قذيفة على مستوطنات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأثنين، أن حزب الله اللبناني أطلقت رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة في شمال فلسطين.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم رصد 14 قذيفة أطلقت باتجاه البلدات الحدودية مع لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانطلاق صواريخ من لبنان باتجاه موقع تل الراهب الإسرائيلي، كما تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم وعدد من البلدات الحدودية في الجليل الأعلى.

على جانب أخر، صرح وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، بأن الحكومة اللبنانية تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان لمنع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بو حبيب في تصريحات لشبكة CNN: "نحن نعمل مع حزب الله والمنظمات الفلسطينية الأخرى هنا لمنع الحرب، ونود أن تضغط الولايات المتحدة أيضًا على إسرائيل حتى لا تبدأ حربًا".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي يستفز لبنان كل يوم، لافتا إلى أنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب أيضا.

وتابع: "لدينا انطباع، بأنه لن تكون هناك أي حرب كبيرة قادمة ما لم تهاجم إسرائيل لبنان أو يصبح الوضع سيئا للغاية في غزة".