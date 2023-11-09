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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أطول الأنبياء عمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن أطول الأنبياء عمرًا لخص الحياة في امرين أوصانا بأثنين ونهانا عن إثنين. 

وأضاف عبد الرازق، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أن نبى الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه:
إنى قاص عليك الوصية: آمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفة، ووضعت لا إله إلا إله فى كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله.

ولو أن السماوات السبع، والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فضمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر".

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فوائد ذكر الله كل يوم 

1) زيادة الثقة بالنفس ومزيد من السعادة 
2) الأذكار تضاعف أجور الأعمال الصالحة 
3) المساعدة على النوم لمن يعاني من إضطرابات النوم 
4) التخلص من الخوف والقلق والتوتر 
5) تنشيط خلايا الجسم 
6) التخلص من هموم الحياة والغم والحزن 
7) الفرح برحمة الله تعالى والتفاؤل والاستبشار

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فوائد ذكر الله 

1- كسب الأجر والثواب الجزيل. 
2- رضاء المولى عز وجل. 
3- محبة الله عز وجل للعبد. 
4- محبة العبد لخالقه سبحانه وتعالى.
5- مغفرة الذنوب والسيئات.
6- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر ولذّته. 
7- حياة للقلب وطمأنينة.
8- انشراح الصدر.
9- الثبات عند مواجهة الأعداء.
10- النصر على الأعداء.
11- الحفظ من كل سوء.
12- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.
13- نور في الوجه.
14- قوة في الجسم.
15- البراءة من النفاق.
16- كسوة الذاكر المهابة. 
17- النجاة من عذاب القبر. 
18- جلب النعم ودفع النقم.
19- مضاعفة الحسنات. 
20- زوال الهم والغم.
21- جلب الرزق. 
22- نزول الرحمة والسكينة.

فوائد ذكر الله فوائد ذكر الله كل يوم

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