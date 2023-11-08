بمقدم 50 ألف جنيه.. احصل على وحدة سكنية بالمنصورة الجديدة |اعرف التفاصيل

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات حجز شقق مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يستمر التقديم حتى 14 نوفمبر 2023.

وينشر موقع "صدي البلد" تفاصيل وشروط الحجز بمشروع سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة، للحجز الفوري.

تفاصيل شقق سكن مصر للحجز الفوري في مدينة المنصورة الجديدة:-

يبلغ عدد الشقق المطروحة للبيع 96 وحدة ، و تتراوح مساحات الشقق بين 106 و118 مترًا ، ويصل سعر المتر ل 7720 جنيهًا، وعلي الشخص الراغب في التقديم دفع مقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

شروط الطرح

1- يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

2- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة.

3- ألا يقل المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم.

4- أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

5- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات المعلن عنها بقيمة 800 جنيه.

ثانيًا: إجراءات الطرح والتخصيص:-

1- يقوم الجهاز بتلقي طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان بالجهاز عن الطرح لمدة شهر ۲۰۲۳/۱۰/۱۰ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۱٤.

2- يتم إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مُضاف إليه مصاريف دراسة الطلب بواقع 500 جنيه طبقا لكراسة الشروط.

3- قيام العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفق بها إيصال سداد جدية الحجز.

4- الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

أنظمة سداد شقق سكن مصر:-

1- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

2- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد.

3- يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

4- سداد مقدم حجز 50 ألف جنيه.

5- سداد 500 جنيه مصاريف دراسة لا ترد دفعة واحدة غير مجزئة.

6- استكمال 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

7- سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

8- يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية لما تم سداده خلال نهاية العام.

9- سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

10- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة.

11- باقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى %٢ + (٠٠٥٪ مصاريف تحصيل).

12- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

13- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %۲+٠.٥ مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.