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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة.

 

ويذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10569 شهيدًا، بينهم 4324 طفلًا منذ 7 أكتوبر.

 

في سياق متصل، هاجم مسئول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذبحة القادمة".

 

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