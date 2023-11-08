حماس تعلن مقتل قيادي كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن الكلمات تعجز عن وصف الصمود الأسطوري في غزة، مضيفا :ونقول لشعبنا الفلسطيني إن مقاومتكم وحركتكم لن تخذلكم وستواصل الدفاع عنكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحركة "حماس" في بيروت.



وقال حمدان: العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه.. وجيش الاحتلال عاجز عن التقدم ويراوح في نفس الأماكن التي دخلها منذ البداية.



وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان: أبطال المقاومة ثابتون ويخرجون للعدو من فوق الأرض ومن تحتها.. والمقاومون معنوياتهم عالية وهم واثقون من هزيمة العدو.

وأردف: المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطًا برتبة كولونيل من وحدة "شلداغ".. والخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

وواصل : نجدد دعوتنا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لإرسال وفود لتزور كل المستشفيات لتأكيد كذب المزاعم "الإسرائيلية".. ونقول لبايدن والغرب التوقف عن التفكير بمستقبل غزة.

واكمل : نتنياهو يعطل العرض الذي قدمناه للإفراج عن بعض الرهائن، ونقول له إن مقاومتنا ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وأتم : الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية كاملة عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بعد الضوء الأخضر المقدم للاحتلال.