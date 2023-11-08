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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الهيئة الوطنية تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وبدء حملاتهم

صدى البلد

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، غدا الخميس، وذلك إيذانا بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم غد وحتى موعد الصمت الدعائي.

جاء ذلك فى بيان اصدرته عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات  بعد ظهر اليوم الأربعاء 8/11/2023 برئاسة المستشار/ حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض.

 

 واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح .

 

ووافق المجلس على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي ، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.  
 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، غدا الخميس، وذلك إيذانا بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم غد وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و 11 و 12) من شهر ديسمبر.
 

وقد تسلم وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.


حيث ينص القانون على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كافة الإعداد للترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، واللجان الفرعية التابعة لكل منها، والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجاري، فضلا عن التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية.

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