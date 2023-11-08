وسط العدوان المكثف.. صور الأقمار الصناعية ترصد توجه الفلسطينيين إلى الجنوب

أظهرت صور الأقمار الصناعية، الفلسطينيين وهم يتجهون جنوبًا على طول طريق صلاح الدين – وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة لإخلاء المدنيين.

وحددت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC Verify) الموقع الجغرافي لمقطع فيديو لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم نشره أمس، على بعد حوالي 3 كيلومترات (1.9 ميل) شمال وادي غزة - وهي الحدود الطبيعية التي زعم الكيان الصهيوني على أنها الفاصل بين الشمال والجنوب.

ويظهر في الفيديو مدنيون يتجهون جنوبًا على طول الطريق.

ويمكن أيضًا رؤية الأشخاص الذين يسيرون على نفس الطريق في صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها أمس.

كما تظهر آثار الدمار، بما في ذلك بعض المباني والحطام على الطريق الرئيسي. كما توجد حفر ناتجة عن الانفجارات ويمكن رؤية دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما كشفت الصورة الثانية، التي تم التقاطها على بعد حوالي كيلومتر واحد (0.6 ميل) شمال وادي غزة، مجموعة أكبر من المدنيين يسيرون باتجاه جنوب غزة.

يذكر أن المنطقة الجنوبية للوادي تضم عشرات البلدات والأحياء والمخيمات الفلسطينية، من بينها النصيرات ودير البلح والبريج والمغازي وخان يونس وعبسان ورفح.

وفي المنطقة التي تقع شمالي للوادي، المطلوب إخلاؤها، يسكن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في عدة مدن ومخيمات لاجئين وقرى، منها مدينة غزة وجباليا ومخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر.