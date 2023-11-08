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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 158 فلسطينيًا .. المنسق الأممي للإغاثة : الوضع بالضفة الغربية يتفاقم

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أكد مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، أن الوضع يزداد سوءًا في الضفة الغربية.

وأضاف جريفيث أنه تم استشهاد 158 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع والحصار.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تصاعد التوتر في الأجواء بالضفة الغربية، بسبب القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال عقب الحرب على قطاع غزة.

وقال موقع "والا" العبري، إن الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يخلق ضغطا كبيرا بين سكان الضفة الغربية.

ووفقا لمسؤولين في جيش الاحتلال، فإن الخوف بين السكان متفجر ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى التصعيد.

مارتن جريفيث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الضفة الغربية الضفة

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