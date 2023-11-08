بعد إحرازه هدفا في الأهلي.. القندوسي يقترب من صدارة هدافي الدوري

نجح الأهلي في استغلال النقص العددي في سيراميكا كليوباترا ، بعد تعرض لاعبه رجب نبيل للطرد في الدقيقة 68 ، ليسجل مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 91 من عمر اللقاء المؤجل من الجولة الثانية بالدوري.

وكان الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ، واصل التهديف باحرازه الهدف الخامس له من بداية الدوري مع فريقه ، حيث سجل هدف التعادل في شباك الاهلي لتصبح النتيجة 1-1 ، بعد ان سجل ياسر إبراهيم هدف الاهلي الاول.

وينافس القندوسي على لقب الهداف حيث يأتي بعد جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الذي يتصدر القائمة برصيد 6 أهداف

ونجح القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في تعديل النتيجة وارباك دفاع الأهلي، واتسم اللقاء بالندية بين الفريقين ، الا ان النقص العددي اثر على سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

وبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي اللقاء بتشكيل يضم ‏..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

تشكيل سيراميكا كليوباترا

اما تشكيل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، جاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.