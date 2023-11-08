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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إحرازه هدفا في الأهلي.. القندوسي يقترب من صدارة هدافي الدوري

صدى البلد

نجح الأهلي في استغلال النقص العددي في سيراميكا كليوباترا ، بعد تعرض لاعبه رجب نبيل للطرد في الدقيقة 68 ، ليسجل مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 91 من عمر اللقاء المؤجل من الجولة الثانية بالدوري.

وكان الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ، واصل التهديف باحرازه الهدف الخامس له من بداية الدوري مع فريقه ، حيث سجل هدف التعادل في شباك الاهلي لتصبح النتيجة 1-1 ، بعد ان سجل ياسر إبراهيم هدف الاهلي الاول.

وينافس القندوسي على لقب الهداف حيث يأتي بعد جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الذي يتصدر القائمة برصيد 6 أهداف 

 ونجح القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في تعديل النتيجة وارباك دفاع الأهلي، واتسم اللقاء بالندية بين الفريقين ، الا ان النقص العددي اثر على سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

وبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي اللقاء بتشكيل يضم ‏..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.  ‏
خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا

اما تشكيل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، جاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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